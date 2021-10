Le nez ensanglanté et le crâne rasé, Shannen Doherty (Brenda de Beverly Hills) partage la réalité du cancer

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et Shannen Doherty espère que partager son histoire pourra aider d'autres femmes. La star de Beverly Hills 90210, a partagé deux photos de ce "à quoi ressemble le cancer", exhortant les gens à passer des mammographies. Shannen Doherty qui interprétait Brenda Walsh dans la série Beverly Hills a révélé l'année dernière que son cancer était revenu au stade IV.

Ces deux clichés montrent l'actrice en souffrance. Elle est rasée et a le nez ensanglanté. Dans cette publication, elle rend hommage à une amie qui la supporte d'une manière très particulière.

Et elle écrit: "Pour le mois de la sensibilisation au cancer du sein, j'aimerais partager davantage mon parcours personnel, de mon premier diagnostic à mon deuxième. Est-ce que tout est joli ? NON, mais c'est vrai et mon espoir en partageant (ces clichés) est que nous devenions tous plus éduqués, plus familiers avec ce à quoi ressemble le cancer. J'espère que j'encouragerai les gens à passer des mammographies, à passer des examens réguliers, à surmonter la peur et à faire face à tout ce qui pourrait être devant vous", a écrit la star.

Et de revenir sur son parcours et son combat contre la maladie: "En 2015, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'ai subi une mastectomie et j'ai fait de la chimio et de la radiothérapie. J'ai eu beaucoup de saignements de nez à cause de la chimio. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vécu cela. J'étais aussi plus que fatiguée. Je me suis remontée le moral en enfilant des drôles de pyjama que mon amie Kristy m'a offerts. Est-ce qu'ils m'ont vraiment réconfortée ? Oui!! MDR. J'avais l'air ridicule et dans ce ridicule, j'étais capable de rire de moi-même. Trouver l'humour m'a aidé à traverser ce qui semblait impossible. J'espère que nous trouverons tous l'humour dans l'impossible".