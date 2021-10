Le retour de Charlene de Monaco encore repoussé: hospitalisée, elle doit être opérée une deuxième fois

Le retour de Charlene de Monaco a une nouvelle fois été repoussé en raison de son état de santé. La princesse est contrainte de rester encore un moment en Afrique du Sud, le temps d'être opérée une nouvelle fois, a annoncé sa fondation ce vendredi.

La princesse Charlene de Monaco est bloquée en Afrique du Sud depuis le mois de mars dernier. Alors qu'elle s'y rendait pour assister à des obsèques et soutenir la cause des rhinocéros, la princesse a finalement été contrainte de rester là-bas à cause de multiples problèmes de santé. L'épouse du prince Albert II de Monaco devait normalement rentrer en principauté avant la fin du mois d'octobre, mais ce retour a, une nouvelle fois, été repoussé.

"Son Altesse Sérénissime la princesse Charlene de Monaco sera mise sous anesthésie générale pour sa dernière opération qui doit avoir lieu aujourd'hui. La Fondation de la princesse Charlene de Monaco lui souhaite ses meilleurs voeux quant à cette dernière procédure et le processus de guérison", a fait savoir sa fondation à travers un communiqué, ne précisant pas toutefois la nature de l'opération ni le temps de repos par la suite.

La princesse Charlene de Monaco, âgée de 43 ans, souffre d'une infection dans la sphère ORL suite à une greffe des sinus servant à lui poser des implants dentaires. Cette infection l'empêche de prendre l'avion pour regagner la principauté, l'ancienne nageuse souffrant d'une infection allant de l'oreille au nez en passant par la gorge. A la mi-août, Charlene a également dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale. En septembre, elle avait été brièvement hospitalisée après un malaise. Après deux mois de convalescence depuis son opération, son état semblait stabilisé...

Charlene de Monaco, qui est apparue à quelques reprises sur les réseaux sociaux avec un nouveau look capillaire, a raté plusieurs évènements importants comme l'anniversaire de ses 10 ans de mariage avec Albert, ou la rentrée scolaire de ses enfants.