L'humoriste Dave Chappelle crée la polémique avec des déclarations sur le genre

L'humoriste américain Dave Chappelle suscitait vendredi la polémique à la suite de blagues sur "le genre" dans un de ses shows diffusés sur Netflix, dénoncées par des militants LGBTQ comme étant "transphobes".

"Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d'une femme pour être sur Terre. C'est un fait", lance notamment le comique dans "The Closer", sorti cette semaine aux Etats-Unis.

Il y prend au passage la défense de l'auteure britannique J.K. Rowling, accusée par certains l'an dernier d'avoir tenu des propos insultants à l'égard des personnes transgenres sur Twitter.

Ces saillies n'ont pas été du goût d'associations de défense des LGBTQ, comme la National Black Justice Coalition, qui a demandé à Netflix de déprogrammer ce spectacle de Dave Chappelle.

Jaclyn Moore, productrice pour Netflix de la série "Dear White People" et elle-même transgenre, a de son côté affirmé sur Twitter qu'elle ne travaillerait plus avec la plateforme de vidéo à la demande "tant qu'elle continuerait à diffuser et à profiter de contenus aussi ouvertement et dangereusement transphobes".

Loin de calmer le jeu, Dave Chappelle a remis de l'huile sur le feu jeudi soir lors d'un spectacle donné dans le gigantesque stade Hollywood Bowl de Los Angeles.

"Si c'est ce qu'on appelle être +effacé+ alors j'aime ça", a-t-il dit en référence à la "cancel culture" (culture de l'effacement) dont il s'estime victime.

L'humoriste, très célèbre dans le monde anglo-saxon, a été chaudement applaudi par les 18.000 spectateurs, selon The Hollywood Reporter et Deadline, deux médias spécialisés dans l'industrie du divertissement.