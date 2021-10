Un pacte financier secret entre des candidats dans Koh-Lanta? La productrice réagit, un aventurier dément

Dans cette nouvelle saison de "Koh-Lanta, La Légende", plusieurs candidats auraient scellé un pacte financier secret pour se diviser les gains si l’un d’eux venait à gagner l’aventure. C’est du moins ce qu’a avancé un ex-candidat du jeu de survie. Surprise, la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert a réagi. L’un des candidats "accusé" dément cette information.

Ils sont vingt aventuriers à avoir été sélectionnés pour participer à la dernière saison de Koh-Lanta "La Légende". Parmi ceux-ci, trois auraient scellé un pacte financier secret. Le but ? Se diviser les gains si l’un d’entre eux venait à remporter le totem. Cette information a été révélée par Mohamed Derraji sur le plateau de "Touche pas à mon poste" (TPMP). Un ex-candidat ayant participé à deux reprises au célèbre jeu de survie : une fois en 2005 lors de "Koh-Lanta : Pacifique" et une fois en 2010 dans "Koh-Lanta : le Choc des héros". Sûr de lui, il affirme : "Ça existe, ça a existé. En 2005, on l’a fait, on ne se le cache pas, on l’a fait avec Clémence, on l’a fait avec Coumba. On savait qu’on allait arriver à plusieurs en finale, on ne voulait pas qu’il y en ait qu’un qui prenne le gain. Du coup, on l’a partagé à cinq. On a partagé 110.000 euros."

Selon Mohamed, certains candidats seraient même en contact avant le début du tournage. Et le trio remis en cause concernerait Laurent, Claude et Phil. Il s’agit d’accusations graves qui ont été démenties par l’un d’eux. Laurent, agacé par ces rumeurs, a répondu sur son compte Twitter : "Rumeur complètement fausse du soi-disant pacte financier avec Claude et Phil. Je trouve ça dommage toutes ces fausses rumeurs lancées par des anciens aventuriers frustrés de ne pas être dans cette édition." Le "frustré" dont il parle ne concernerait visiblement pas Mohamed. "Je ne parle pas de @MohamedKohLanta", a-t-il tweeté dans la foulée. Pourtant, en avril dernier, l’ex-candidat avait fait part de sa déception de ne pas avoir été sélectionné pour cette saison "All Stars".

Je trouve cela dommage et triste si c’est vrai

De son côté, la productrice du programme télévisé affirme que le règlement interdit ce type de procédé. "Je trouve cela dommage et triste si c’est vrai, a-t-elle confié à Puremédias. On les met aussi en garde contre le fait que certaines promesses faites durant le jeu peuvent ne pas être honorées après."

La directrice d’Adventure Line Productions a rappelé qu’un "certain nombre de procédures" sont mises en place justement pour éviter des stratégies de ce type. Elle parle notamment des colliers d’immunités, des armes secrètes et des conseils surprises qui ont pour but de casser les possibles alliances entre les candidats. "La mécanique même du jeu est pensée pour perturber voire casser d'éventuelles alliances entre candidats, surtout avec des vieux briscards comme ceux des saisons All-Stars, a-t-elle déclaré. Plus que l'argent, ce que ces aventuriers All Stars veulent encore plus, c'est le titre. Leur Graal, c'est le totem !"