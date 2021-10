Les rares confidences de Nikos Aliagas sur la relation qu’il entretient avec la chanteuse Jenifer

Interviewé par Télé-Loisirs, le célèbre animateur télévisé de TF1 a livré de rares confidences sur la relation qu’il entretient avec la chanteuse Jenifer. "Je la considère comme ma fille", a confié celui qui l'a rencontrée en 2011 lors de sa participation à la Star Academy.

C’est en 2001 que les chemins de Jenifer Bartoli, alors âgée de 18 ans, et de Nikos Aliagas se sont croisés. La production de TF1 venait de lancer une toute nouvelle émission : Star Academy. Et pour l’occasion, elle a fait appel à un nouvel animateur : Nikos Aliagas.

Parmi les candidats de cette téléréalité, on retrouvait Jenifer. C’est là que le célèbre animateur grec y a fait sa rencontre. Et depuis vingt ans, ils ne se quittent plus. "Si on nous avait dit, il y a vingt ans, que nos destins allaient se croiser si souvent, on n’y aurait jamais cru", a déclaré Nikos Aliagas au magazine hebdomadaire français Télé-Loisirs.

En effet, depuis de nombreuses années maintenant, la chanteuse aujourd’hui âgée de 38 ans fait partie des coachs historiques de The Voice France et The Voice Kids France. Emissions présentées bien sûr par l’animateur grec.

Lors de son interview avec Télé-Loisirs, à l’occasion du lancement des primes en direct de The Voice All Stars, Nikos Aliagas s’est confié sur la relation précieuse qu’il entretient avec Jenifer. "En un regard, on se comprend. On se connaît tellement bien qu’on n’a même pas besoin de se parler pour savoir ce que l’autre pense ou ressent, a-t-il déclaré. Quand je suis avec Jenifer, je suis avec ma famille. Comme à la maison. Je la considère comme ma fille. Elle a commencé comme ma gamine à 18 ans. Aujourd’hui, elle en a trente-huit, elle est devenue une femme. Une mère de famille, je la vois avec ses enfants. Elle a tout compris à ce métier, elle a survécu à tout, elle trace son chemin. C’est une femme exceptionnelle et une fille chouette."