Kate Middleton: son nouveau projet qui risque de déplaire à Meghan Markle

Kate Middleton serait en pleine réflexion concernant la réalisation d’un documentaire. C’est du moins ce qu’a révélé le journal britannique Daily Mail. Voici une information qui ne devrait pas plaire à Meghan Markle et au prince Harry…

D’après les informations du journal britannique Daily Mail, la duchesse de Cambridge aurait eu des entretiens privés cette semaine avec un grand producteur de télévision. C’est une source proche qui a fait ses révélations au média anglais. "Kate est très intéressée par un documentaire, a affirmé cette source. Elle pense que cela pourrait être un bon moyen d'explorer un sujet important. Elle a été très impressionnée par les efforts de William et sait à quel point il a aimé réaliser sa série The Eathshot Prize."

La duchesse de Cambridge souhaite-t-elle donc suivre les pas de son époux, le prince William ? Kate Middleton serait en tout cas en train de préparer un projet de documentaire sur une thématique qui lui tient énormément à cœur : l’éducation des enfants.

Des révélations qui ne plairont probablement pas à Meghan Markle et au Prince Harry qui vont avoir de la concurrence… Pour rappel, le couple travaille en collaboration avec la plateforme Netflix sur une série animée intitulée Pearl et une série documentaire nommée Heart of Invictus.