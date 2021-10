Britney Spears: ce cadeau adorable offert par son compagnon Sam Asghari (vidéo)

Le compagnon de Britney Spears, Sam Asghari, a décidé de la surprendre en lui offrant un cadeau très inattendu : un adorable petit chien prénommé Porsha.

C’est dans une vidéo partagée sur le réseau social Instagram ce samedi 9 octobre que l’on découvre l’adorable cadeau que le compagnon de Britney Spears lui a offert. Sam Asghari – très doux et attentionné envers sa belle – lui a en effet présenté Porsha. Un adorable petit chiot noir qui sera chargé de lui apporter tout l’amour et la tendresse qu’elle mérite. La petite boule de poils devra aussi protéger sa nouvelle maîtresse des personnes mauvaises.

Il faut dire que Britney en a vu de toutes les couleurs ces dernières années, à cause de son père. Jamie Spears avait en effet instauré une tutelle pour contrôler la vie privée et les finances de la chanteuse. Mais après douze années de tutelle et des procédures et rebondissements à n’en plus finir, Britney Spears a finalement retrouvé sa liberté le 29 septembre dernier.



© Capture d'écran story Instagram @samasghari