 Amal Clooney se prend les pieds dans son impressionnante robe de soirée: George vient à sa rescoussse (photos)

George Clooney et son épouse Amal ont fait une sortie remarquée dimanche soir alors qu'ils assistaient à la projection du dernier film produit par l'acteur américain "The Tender Bar" au London Film Festival.

L'acteur de 60 ans, a illuminé le tapis rouge aux côtés de son épouse de 43 ans, éblouissante, qui pour l'occasion portait une belle robe blanche à sequins.

George et Amal avaient l'air plus heureux que jamais lorsqu'ils sont arrivés ensemble pour l'événement cinématographique. Mais ce n'est pas parce qu'on est l'une des femmes les plus belles de la terre qu'on est à l'abri d'un problème de garde-robe. En effet, Amal s'est pris les talons dans les sequins de sa longue robe fourreau blanche. George est alors intervenu pour l'aider à démêler sa chaussure de l'accro occasionné. Un vrai gentleman.