Madonna improvise un concert dans les rues de New York (vidéo)

La chanteuse Madonne s'est promenée dans le quartier de Harlem à New York vendredi soir, en chantant "Like a Prayer" dans un mégaphone, choquant les passants incrédules de se retrouver face à la star internationale. La soirée avait commencé dans le sous-sol d'un restaurant où Madonna organisait une soirée en l'honneur de la sortie du documentaire "Madame X", consacré à sa tournée de 2019, produit par Paramount Plus.

Ce cabaret de minuit a donné des airs au quartier d'Harlem semblable à la Nouvelle-Orléans.