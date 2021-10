Le Meilleur Pâtissier: Margaux s'est fait tatouer en l'honneur de sa participation à l'émission et réalise le grand écart (vidéo)

C'est parti pour une dixième saison anniversaire qui s'annonce exceptionnelle.

L'émission "Le Meilleur Pâtissier" célèbre ses 10 ans. Pour marquer l'événement, Cyril Lignac et Mercotte ont préparé des tonnes de surprises et un voyage savoureux au pays de la gourmandise. Cette dixième saison marque aussi des changements, dont un exceptionnel.

Pour la première fois dans l'histoire du concours, ce sont 20 pâtissiers amateurs qui vont s'affronter afin d'obtenir leur ticket d'entrée pour la tente du Meilleur Pâtissier. Pour les départager, Cyril et Mercotte ont préparé deux épreuves qui vont se dérouler dans le parc du château. A l'issue de ces épreuves, seuls les 14 meilleurs d'entre eux seront sélectionnés.

Le défi de Cyril est la tarte d'identité. Notre nouvelle promotion de pâtissiers aura 2 heures pour réaliser un dessert aussi classique que technique: la tarte. Mais cette tarte devra être une véritable tarte d'identité, qui mettra en avant leur principal trait de caractère, leur région ou même leur passion. L'occasion de faire la connaissance avec Margaux, une jeune coiffeuse du Nord de la France qui voue une passion pour les tatouages. Pour réaliser sa "tarte d'identité", Margaux va d'ailleurs reproduire sur une tarte, le tatouage qu'elle arbore sur sa cuisse, en forme d'une tête de mort.

La jeune femme de 27 ans confie qu'elle a également réalisé sur son bras un tatouage en l'honneur de sa participation à la 10ème saison de l'émission. Sur son avant-bras gauche, on peut voir un énorme cupcake, recouvert d'une crème pâtissière et surmontée d'une cerise. Les lettres LMP 10 ponctuent cette oeuvre permanente, et sont situées juste au-dessus de son poignet.

Margaux a également été gymnaste à un haut niveau. Elle réalise pour le plus grand plaisir de la présentatrice Marie Portolano, le grand écart sans échauffement.