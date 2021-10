Qui est le candidat belge de la 10ème saison de l'émission "Le Meilleur Pâtissier"?

Préparez-vous à saliver tous les lundis soirs devant l'émission "Le Meilleur Pâtissier", qui signe son grand retour aujourd'hui sur RTL-TVI, pour la dixième saison. Comme à chaque fois ou presque, il y a un candidat belge. Il s'appelle Alexandre et il a 29 ans. Il est originaire du Hainaut. Nos équipes l'ont rencontré.

Dans la vie, Alexandre de Les Bons Villers, est responsable commercial et export dans une société qui vend du matériel de cuisine professionnelle. Il a découvert sa passion pour la pâtisserie il y a quatre ans en réalisant le dessert de Noël pour sa famille. "Je me suis rendu compte que cela avait bien plu à mes proches. Ils ont aimé le dessert. J'ai vu que ça leur avait procuré du bonheur. Je me suis dit et, bien pourquoi pas si c'est un moyen de de faire plaisir à mes proches et à ma famille et voilà et je me suis lancé et on est parti, comme dirait Johnny Hallyday "allumer le four"."

Alexandre est aussi un grand fan de François Damiens. "Cela fait des années que François est dans mon coeur. Je l'adore. Je fais des imitations".

Alexandre peut compter sur le soutien de ses amis et des habitants du village. Une projection de la première émission est d'ailleurs organisée ce soir sur un écran géant dans un café de la commune.

Elodie, une de ses amies, décrit le candidat pâtissier: "Alexandre, c'est un bon vivant. Il est toujours là pour aider les autres", décrit-elle.

"Il est toujours là pour pour rassembler ses potes, sortir, aller en Ducasse", décrit un autre ami, Justin.

"Ses défauts? Il est peut-être un peu impatient des fois, et il est un petit peu dans dans le "too much" et veut en faire trop. Cela pourrait le desservir de temps en temps...."

Ce qu'ils redoutent le plus ce sont les épreuves créatives, pour les épreuves techniques de Mercotte, il s'est bien entraîné. Précision et rigueur sont ces deux grandes qualités. "Je suis quelqu'un d' assez droit quand il y a une recette et c'est je me dis que dix grammes, c'est pas onze grammes ni douze grammes."

Dans ce premier épisode vingt candidats vont s'affronter. Alexandre mettra un peu de belgitude dans sa recette. L' objectif est de décrocher une des quatorze places sous la tente du meilleur pâtissier.

Verdict ce soir sur RTL-TVI dès 20h30.