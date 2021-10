Le prince Harry et Meghan Markle ne baptiseront pas Lilibet au Royaume-Uni

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur deuxième enfant Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, née à Santa Barbara, en Californie, le 4 juin de cette année. Depuis de nombreuses questions se posaient concernant le baptême de l'enfant. Selon plusieurs sources royales, le prince Harry et Meghan Markle ne baptiseront pas leur fille Lilibet au Royaume-Uni et opteront probablement pour une cérémonie en Californie.

Le couple, qui a choisi le surnom d'enfance de la Reine comme prénom pour sa fille, souhaitait organiser une cérémonie au château de Windsor devant le monarque, qui n'a pas encore rencontré son arrière-petite-fille. La semaine dernière, plusieurs médias révélaient que c'était le prince William qui avait mis fin aux plans de sa belle-soeur, Meghan Markle, qui souhaitait organiser un baptême dans la chapelle Saint George, un lieu hautement symbolique. C'est là que le prince Harry et elle se sont mariés et que leur premier fils Archie a été baptisé.

Le couple choisira plutôt de baptiser sa fille à l'église épiscopale des États-Unis.

La question que tout le monde se pose désormais, c'est: quand est-ce que la Reine pourra finalement rencontrer son arrière-petite-fille en personne?

Il a en effet été annoncé également que le prince Harry ne reviendra pas en Grande-Bretagne la semaine prochaine pour rejoindre son frère le prince William lors d'une célébration donnée en l'honneur de leur défunte mère. Il n'en fallait pas davantage pour que beaucoup pensent que le torchon brûle toujours au sein de la famille des Windsor.