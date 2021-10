Révélations chocs sur la famille Spears: deux membres de la famille témoignent sur un passif sombre et méconnu

Deux membres de la famille de Britney Spears ont raconté au "New York Post" une partie sombre et méconnue de l'histoire des Spears. Des révélations chocs qui expliqueraient, selon eux, le côté "toxique" de Jamie Spears et la tutelle "abusive" de la chanteuse.

Le "New York Post" s'est rendu sur les traces de l'enfance de Britney Spears, en Louisiane, afin d'enquêter sur sa famille et comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Ils y ont rencontré plusieurs personnes plus ou moins proches de la chanteuse et de sa famille dans le passé. Deux membres de la famille, l'un des oncles et l'une des tantes de Britney Spears, ont accepté de témoigner. Et leurs propos révèlent une partie sombre du passé de la famille. L’attitude "toxique" de Jamie Spears s'expliquerait justement par ce passif, d'après les deux membres éloignés de la famille Spears, John Mark Spears, demi-frère de Jamie, et Leigh Ann Spears Wrather, demi-soeur de Jamie – le père de Britney. Pour rappel, Jamie Spears a officiellement été suspendu de son rôle de tuteur il y a quelques semaines après que la star a entamé une longue bataille judiciaire pour retrouver sa liberté après plus de 13 ans de tutelle abusive.