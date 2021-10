Drôle... mais démoralisant: ce dialogue entre un père et sa fille à propos de l’alimentation (vidéo)

Un sketch grinçant diffusé à la télévision suisse. "Dis Papa : L’alimentation" met en scène un père et sa fille dans une cuisine. Alors que cette dernière s’apprête manger un plat visiblement sain et équilibré, elle demande à son père : "En plus tout est bio, donc c’est bon pour la nature ?". Et celui-ci de nuancer : "Pas forcément…"



S’ensuit un échange au cours duquel le père de famille égrène les griefs que l’on peut faire pour chacun des aliments. Abricots, saumons bio d’élevage, avocats bio, œufs bio… les chemins empruntés avant d’atterrir dans le bol de la fillette ont de quoi couper l’appétit. Et ce n’est malheureusement pas de la fiction.