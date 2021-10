La fille de Steve Jobs attire l'attention sur les podiums de la fashion week de Paris

Dans la famille Jobs, on demande la fille cadette! Ce sera en effet pour elle une année importante, celle de 2021. Eve Jobs, âgée de 23 ans, fille du regretté fondateur d'Apple, Steve et de Laurene Powell Jobs, vient d'être nommée par le magazine Tatler "la fille à suivre de la nouvelle génération" après avoir fait des débuts remarqués sur les podiums de la Fashion Week de Paris et après avoir été photographiée en faisant la fête avec Naomi Campbell.

Eve est la plus jeune des trois enfants que Steve et Laurene ont eus ensemble. Le couple s'est rencontré à l'Université de Stanford en 1989 lorsque Steve Jobs a donné une conférence à la Stanford Graduate School of Business, où Laurene était étudiante.

Après leur mariage en 1991, Steve et Laurene ont eu 3 enfants leurs fils Reed, 30 ans, Erin, 26 ans, et Eve. Steve avait également une fille Lisa Brennan-Jobs, 43 ans, issue d'une relation précédente.

Eve est née en 1998, juste un an après le retour de son père chez Apple avec la promesse de revitaliser l'entreprise en perte de vitesse. En 2000, il était à nouveau le PDG d'Apple. Deux ans après la naissance de la petite Eve, le premier iPod révolutionnait le monde.

La première annonce de cancer de Steve Jobs a eu lieu en août 2004, un mois après le sixième anniversaire d'Eve. Le patron d'Apple révélait qu'il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas et qu'il avait subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur.

Eve Jobs n'a pas hérité de la fortune de son père conformément à son souhait de les voir gagner leur argent par leurs propres moyens.