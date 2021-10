Enrico Macias porte plainte contre un médecin: il estime avoir été escroqué de 400.000 euros

"Ce projet grandiloquent n’était qu’une escroquerie caractérisée", a déclaré l’avocat d’Enrico Macias, Me Arash Derambarsh, au journal Le Parisien. Selon le quotidien français, le chanteur et son ami René ont déposé plainte pour recel d'escroquerie contre Martial Benhamou, médecin généraliste radié de la profession en 2019, et son gendre Grégory Senac.

Au cœur de cette affaire, un projet baptisé Cosmetic Hospital World Resort. Enrico Macias et son ami ont versé chacun 400 000 euros sur le compte bancaire privé du médecin afin d’investir dans une clinique de chirurgie esthétique innovante. En contrepartie, Gregory Senac, le gendre du médecin, aurait "envoyé par mail les contrats de cession de parts sociales ainsi que les contrats de cession avec le registre de commerce et de société", relate le journal.

Sauf qu’Enrico Macias et son ami n’auraient rien reçu. "En tant qu’associés, nous aurions dû recevoir les bilans et états comptables, participer à certaines décisions. (…) Mais rien. On n’a jamais fait appel à nous", a confié l’ami du chanteur. Martial Benhamou et son gendre auraient proposé de rembourser 114 000 euros échelonnés en 14 fois à partir de 2016. Au bout de quelques mois, les paiements se seraient arrêtés.

Les avocats de Martial Benhamou et Grégory Senac estiment que le projet a été "abandonné, de telle sorte que tous les associés ont perdu leur investissement". L’entreprise "n’a pas réussi à se développer", ont-ils expliqué, estimant même que leurs clients sont victimes d’une "tentative d’extorsion de fonds".