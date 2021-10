Ne ratez pas ce soir notre émission spéciale consacrée aux 20 ans de la princesse Elisabeth

Ce soir, après le RTLINFO 19H, retrouvez une émission spéciale pour célébrer les 20 ans de la princesse Elisabeth de Belgique. Des témoignages inédits et des archives oubliées vous feront découvrir qui est notre prochaine reine.

Depuis sa naissance, elle est formée à une destinée hors-normes. Toute jeune, Elisabeth de Belgique a accepté le poids d'un avenir implacable. Elle prendra un jour la suite de son père, le roi Philippe, devenant ainsi la première vraie reine des Belges.

Forte de 20 ans d'images d'archives rares et intimistes, mais aussi grâce à des témoignages inédits de l'entourage proche du palais, l'émission Place Royale vous propose de mieux connaître celle qui a été si bien protégée par ses parents durant son enfance et sa jeunesse et qui continue à apprendre son futur métier, loin de la pression médiatique. Son professeur de piano, son coiffeur, l'asbl pour laquelle elle faisait du bénévolat tous les mois encore adolescente... Tous se livrent pour la première fois sur le caractère finalement si discret de celle qui a pourtant été exposée dès son plus jeune âge aux Belges. 20 ans, et déjà prête à régner ? Une princesse de cœur avec un engagement sans faille pour son royaume, une émission présentée par Thomas de Bergeyck et Laura Beyne et préparée par Amélie Schildt, à découvrir ce 14 octobre à 19h50 sur RTL TVI.