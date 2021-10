Chris Martin fait une déclaration d’amour à Dakota Johnson en plein concert de Coldplay à Londres: la foule CRAQUE (vidéo)

Mardi 12 octobre, Chris Martin était en train de jouer sur la scène avec son groupe, Coldplay, lorsqu'il a fait une rare déclaration publique d'amour à sa petite amie de longue date, Dakota Johnson, sous le regard de celle-ci, au Shepherd's Bush Empire à Londres. ?Au moment où le groupe commençait à jouer son dernier single, "My Universe", qui est une collaboration avec le groupe BTS, Chris, 44 ans, a montré Dakota du doigt au balcon, comme on peut le voir sur la vidéo postée dans la story Instagram Story d'une fan @zahratuljannah.



"Il s'agit de mon univers, et elle est là", s'est extasié Chris devant le public. L'actrice de 32 ans, visiblement touchée par cette déclaration, a jeté ses bras en l'air en dansant. ???Les deux stars, qui ont été vues pour la première fois à la fin de l'année 2017, sont inséparables. Le couple discret n'affiche généralement pas sa relation en public, bien que le chanteur et l’actrice aient été photographiés à Palma de Majorque, en Espagne, en juillet, où ils ont fait une promenade en bateau et du tourisme. ??En mars, Dakota et Chris ont emménagé dans un manoir de 12,5 millions de dollars à Malibu, en Californie.



La star de Fifty Shades of Grey a été interrogée sur cette relation lors d'une interview de 2018 avec Tatler, et bien qu’elle ait répondu qu'elle ne voulait "pas en parler", elle a ajouté : "Mais je suis très heureuse."???

"Je l'adore tout simplement", a déclaré Gwyneth au Harper's Bazaar à propos de Dakota en 2020.