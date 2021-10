Mylène Farmer: 340.000 billets vendus… 20 mois avant sa tournée

Elle était attendue: Mylène Farmer a déjà vendu 340.000 billets, plus de 20 mois avant "Nevermore", sa tournée des stades en juin-juillet 2023 en France, Suisse et Belgique, ont indiqué jeudi ses équipes. Ces 340.000 billets vendus représentent 68% de remplissage (500.000 places possibles au total), plus d'un an et demi avant le 1er show de la star, a précisé à l'AFP son service de communication.

La prévente n'a commencé que le 1er octobre et la billetterie officielle ne s'est ouverte que le 4 octobre.

Pour la 8e tournée de sa carrière, l'interprète de "Libertine", 60 ans, a prévu de se produire dans les stades de 9 villes pour 12 concerts. Mylène Farmer ira aussi en Russie, en août/septembre 2023, concerts dont les billets seront mis en vente ultérieurement.

Celle qu'on qualifie parfois de "Madonna française" a vendu près de 35 millions de disques et est connue pour ses spectacles grandioses à travers l'Europe. Sa dernière tournée remonte à 2019.