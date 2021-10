Meghan Markle: cette nouvelle meilleure amie très célèbre sur qui elle peut compter

Meghan Markle et le prince Harry semblent se créer petit à petit un groupe d'amis à Hollywood. Et l'une des nouvelles meilleures amies de l'ancienne actrice est selon plusieurs magazines la chanteuse Adele. "Elles se sont rencontrées pour la première fois lorsque Meghan soutenait les victimes de la tragédie de l'incendie de Grenfell à Londres alors qu'elle travaillait avec la Hubb Community Kitchen pour lancer son livre de cuisine", a révélé Omid Scobie, le journaliste et ami des Sussex qui a écrit le livre "Finding freedom", relatant le départ de Meghan et Harry de la famille royale.

"Adele visitait régulièrement la cuisine communautaire Hubb, et elles ont vraiment appris à se connaître grâce à la philanthropie. Je suis sûr que nous les verrons collaborer à l'avenir", a expliqué le journaliste au site E!Entertainment.

Meghan et Adele ont également développé leur amitié lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont temporairement emménagé dans la maison de Tyler Perry à Los Angeles, qui n'est pas trop loin de la résidence de l'interprète d'"Hello". A l'époque, Adele aurait aider les Sussex à trouver leurs repères à Los Angeles. Elle leur aurait conseillé des endroits pour se promener avec Archie loin des regards indiscrets et Adele et Meghan auraient suivi des cours de pilates ensemble.

A Montecito, dans l'enclave de Santa Barbara où ils résident, Meghan et Harry continueraient à voir régulièrement leur nouvelle amie, également d'origine britannique.