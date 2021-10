"J'ai envie qu'on me laisse aller à mon aise": Virginie Hocq aborde la vieillesse avec humour dans son nouveau spectacle

Virginie Hocq était l’invitée du RTL Avec Vous pour présenter son spectacle "Virginie Hocq ou presque", qui traite avec humour de la vieillesse. Elle répondait aux questions de notre journaliste Alix Battard.



Vous avez dit que c’était votre spectacle préféré de tous ceux que vous avez fait. C’est toujours vrai ?



Oui, mais c'est sans snobisme (...) Je suis très, très contente d'avoir pu imposer, d'abord à moi-même, une envie d'un décor, d'une histoire avec un milieu, un début, une fin. On m'a connue avec des sketchs où il y avait toujours un fil rouge. Et là j'ai imposé le fil rouge. Je vois la répercussion que ça a sur le public, les sentiments qui évoluent, le rire... Peut-être que c'est mon retour sur scène qui me remplit de bonheur, mais je l'aime vraiment beaucoup.



Vous avez peur de vieillir ?



Je le dis dans le spectacle. Je crois que c'est une question de volonté. Ça ne m'arrivera jamais (...)

Qu'est-ce que vous faites contre cette peur de vieillir ?



Je fais très attention. J'en ai marre qu'en tant qu'on nous rappelle en tant que femme sans cesse la vieillesse, le corps qui change... Je fais énormément de sport eu j'ai envie qu'on me laisse aller à mon aise. J'ai envie d'appréhender les choses autrement et en montant. Je n'ai plus envie de voir tous ces papiers lisses. Je me dis 'ils ont dû photographier les fesses de ma fille de 5 ans et demi' parce que c'est pas possible (...)



Virginie Hocq ou presque : le 23 octobre à Nivelles, le 24 octobre au Festival du rire de Liège, le 13 novembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, les 11, 12 et 13 janvier au Cirque Royal de Bruxelles, au Forum de Liège et au Théâtre Royal de Mons, puis le 26 février à Arlon et le 27 mars au Festival du Rire de Bastogne.