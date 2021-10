Daniel Craig fréquente les bars gays pour éviter les hommes "agressifs" des "bars hétéros"

Dans le podcast Lunch with Bruce sur SiriusXM, Daniel Craig a révélé qu'il préférait sortir dans les bars gays pour éviter "l'agressivité des hommes dans les bars hétéros". "Je fréquente les bars gays depuis aussi longtemps que je m'en souvienne", a déclaré l'acteur de 53 ans. "Une des raisons: parce que je ne me bagarre pas si souvent dans les bars gays".



L'acteur de No Time to Die a confié qu'il a commencé à fréquenter les bars gays quand il était jeune parce qu'il voulait éviter de se retrouver "dans une bagarre" pendant une soirée, ce qui arrivait "assez souvent" dans les bars hétéros.



La star a ajouté que les bars gays étaient un endroit sûr. "Tout le monde était détendu, tout le monde. Vous n'aviez pas vraiment besoin d'affirmer votre sexualité. C'était bon. Et c'était un endroit très sûr. Et je pouvais y rencontrer des filles, parce qu'il y en avait beaucoup pour la même raison que moi", a-t-il ajouté.



L'acteur de James Bond a également évoqué un incident en parlant avec l'animateur Bruce Bozzi, avec qui il est ami depuis longtemps.



Les deux hommes ont repensé à la nuit où ils ont été "surpris" ensemble dans un bar gay appelé Roosterfish à Venice Beach, en Californie, en 2010. "Nous nous sommes en quelque sorte fait "attraper", je suppose, ce qui était assez bizarre", a déclaré l'acteur de James Bond encore amusé par cette situation.



"Ce qui s'est passé, c'est qu'on passait une bonne soirée et que je te parlais de ma vie au moment où elle changeait. On s'est soûlés et je me suis dit : "Oh, allons dans un bar, allons-y, sortons", a expliqué la star qui a récemment reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.