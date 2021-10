Christine And The Queens change de nom et devient Rahim: accusée d'appropriation culturelle, la star s'attire les foudres des internautes

L'artiste Chris, anciennement nommée Christine and The Queens, s'est attirée les foudres des internautes après avoir dévoilé son nouveau nom: Rahim. La star, qui se définit comme pansexuelle et non-binaire, a choisi un prénom d'origine arabe qui signifie "compatissant".



De nombreux internautes ont accusé l'artiste d'appropriation culturelle ( l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture "dominante" ou jugée néocoloniale. La culture utilisée se trouverait ainsi dépouillée de son identité, ou réduite à une simple caricature raciste, selon Wikipedia) et de transracialisme (une personne qui revendique une identité raciale différente de son origine ethnique à la naissance, selon Wikipedia).



Face aux nombreuses réactions, Rahim a changé d'avis. L'interprète de la marcheuse a renoncé à ce nouveau nom. Sur Twitter, la star de 33 ans a fini par ne mettre qu'un "." à la place.