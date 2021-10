Lourdes fait d'étonnantes révélations sur sa mère Madonna: "Elle m'a contrôlée toute ma vie"

Jeudi, Lourdes Leon, la fille de Madonna, a accordé un entretien à Interview Magazine. La jeune femme de 25 ans a confié que Madonna "est une maniaque du contrôle, et elle m'a contrôlée toute ma vie".



"J'avais besoin d'être complètement indépendante d'elle dès que j'ai eu mon diplôme d'études secondaires." Lourdes a expliqué que l'une des façons dont elle a réussi à s'établir est de ne pas prendre l'argent de sa mère et de payer ses frais d'université et son appartement à New York avec l'argent gagné grâce à son travail de mannequin. "Nous ne faisons pas l'aumône dans ma famille", a-t-elle déclaré.



Bien que, "de toute évidence, j'ai grandi avec un privilège extrême. On ne peut pas le nier. Mais je pense que ma mère a vu tous ces autres enfants de personnes célèbres, et elle s'est dit : 'Mes enfants ne seront pas comme ça'. De plus, j'ai l'impression que si vos parents paient pour des choses, alors ils ont une influence sur vous."



Mais Lourdes dit que sa mère l'a aussi toujours encouragée à regarder la situation dans son ensemble et à réfléchir vraiment sérieusement à ce qu'elle veut faire de sa vie. "Ma mère insiste beaucoup pour que je réfléchisse à ce pour quoi je veux être connue, au-delà de mon physique. Ce n'est pas ce dont je veux que les gens se souviennent de moi. Ce n'est pas réel."



Mais pour l'instant, "financièrement, le mannequinat est une décision intelligente. J'aime être très impliquée dans les campagnes que je fais, de sorte que je ne suis pas seulement mannequin, en soi", explique-t-elle.



"Je danse, j'ai un sens du style très spécifique et je m'intéresse à l'esthétique, donc j'aime intégrer toutes ces parties de moi-même dans mes projets. Je ne sais pas encore ce que je ressens par rapport au métier d'actrice".



L'une des raisons pour lesquelles elle n'est pas sûre d'être actrice est que "les acteurs m'agacent vraiment et je ne peux pas les côtoyer."



"Pour ce qui est de la musique, je sais chanter. Mais ça ne m'intéresse pas. Peut-être que c'est trop proche de la maison".