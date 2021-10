La rappeuse Eve attend son premier enfant: "Vous savez tous combien de temps nous avons attendu cette bénédiction" (photos)

La rappeuse Eve attend son premier enfant avec son mari, l'entrepreneur britannique Maximillion Cooper. Elle a partagé une photo de son ventre rond sur son compte Instagram pour annoncer la grande nouvelle. "Pouvez-vous le croire (...) nous pouvons enfin dire à tout le monde", a écrit la star américaine de 42 ans.



"Vous savez tous combien de temps nous avons attendu cette bénédiction (...) Nous allons rencontrer notre petit humain en février 2022."





Maximillion Cooper, 49 ans, a partagé les mêmes photos sur son compte Instagram, légendant les clichés de sa femme, "Très excité de partager cette nouvelle... nous avons un petit humain en route !".

Il s'agit du premier enfant biologique d'Eve. Mais elle a été la belle-mère des enfants de Cooper depuis leurs noces de 2014. Le pilote de course est le père de Lotus, 19 ans, Jagger, 17 ans, Cash, 15 ans, et Mini, 13 ans.





L'actrice s'est ouverte sur sa famille à People en décembre, partageant : "Cela fait maintenant 10 ans et demi que je suis dans leur vie et qu'ils sont dans ma vie. Ils m'ont soutenue. Au début, quand j'ai rencontré mon mari - alors petit ami - je me disais : 'Ça ne va jamais durer parce que tu as quatre enfants ! Comment ça va marcher ? Mais ensuite, j'ai rencontré les enfants et honnêtement, je me suis dit: 'Les enfants sont incroyables'."



L'annonce de la grossesse d'Eve intervient quelques jours avant la première de son nouveau drame musical, "Queens", diffusé le 19 octobre sur ABC.



La star incarne Brianna, membre d'un groupe de hip-hop des années 1990 qui se réunit pour tenter de retrouver ses jours de gloire. La série met également en vedette Brandy, la star du R&B.