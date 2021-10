Ernst August de Hanovre, le mari de Caroline de Monaco, aperçu avec une autre femme rencontrée à Ibiza

Le prince Ernst August de Hanovre a été aperçu à Madrid par la presse espagnole avec une femme à ses côtés. Il s'agit de l'artiste et aristocrate espagnole Claudia Stilianopoulos et elle serait sa confidente, selon le magazine allemand Bild.

Le magazine Hola a publié de nombreux clichés à découvrir ICI

Connu pour son tempérament explosif, l'arrière petit-fils de l'empereur Guillaume II, est marié à la princesse Caroline de Monaco mais dont il s'est séparé en 2009.

L'été dernier, Ernst August aurait rencontré une nouvelle femme à Ibiza, selon Bild. Elle s'appelle Claudia Stilianopoulos. Elle est divorcée et mère de deux filles adolescentes. La femme de 48 ans possède un palais rempli d'art et d'antiquités qu'elle a hérité de ses parents. "Son père José était un ambassadeur et sa mère, Pitita, descendait d'une riche famille de banquiers et était amie avec les Kennedy, l'artiste Andy Warhol et la princesse Diana", relate HLN.



Mais Caroline et son mari ne se sont jamais officiellement séparés même si ils ne vivent plus ensemble depuis des années. Selon les rumeurs, la princesse souhaiterait malgré tout conserver son mariage, qui "dure" depuis 1999. Ernst August et Caroline ont eu une fille ensemble. Alexandra, 22 ans.

Des problèmes avec la justice



En mars 2021, le prince Ernst August de Hanovre a été condamné par un tribunal autrichien à 10 mois de prison avec sursis pour des violences et menaces à l'encontre de policiers et d'employés. Il était jugé pour des événements survenus à l'été 2020 qui pouvaient lui valoir jusqu'à trois ans de prison.



Il est accusé d'avoir blessé un agent lors d'une intervention de police dans son pavillon de chasse de Grünau (Haute-Autriche), alors qu'il se trouvait sous l'emprise d'alcool et de médicaments. Cinq jours plus tard, il avait menacé une policière de la frapper avec une batte de baseball, selon les éléments de l'accusation.



Enfin, en septembre 2020, le prince avait été arrêté pour avoir menacé des employés.



Le chef de la dynastie allemande de l'une des plus grandes familles aristocratiques d'Europe est en conflit depuis plusieurs années avec son fils qu'il soupçonne de vouloir dilapider les biens en Allemagne de la famille, en particulier des terres et forêts en Basse-Saxe.



Il a intenté fin 2020 une action en justice auprès du tribunal de Hanovre (nord de l'Allemagne), afin de récupérer notamment le château de Marienburg, devenu un haut lieu du tourisme.