Jeff Lowe EXPULSÉ de son parc "Tiger King"

Jeff Lowe a été expulsé de son parc "Tiger King", et doit maintenant s'installer dans un nouvel endroit. Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par le média américain TMZ , le propriétaire du parc a poursuivi Jeff Lowe en affirmant qu'il devait plus de 10 000 dollars en loyers impayés et autres dommages.



Les documents du tribunal montrent que le juge a décidé que Jeff devait payer 10 000 dollars et quitter les lieux avant le 22 octobre à midi.



TMZ précise que Lauren, la femme de Jeff, s'est présentée au tribunal en disant que Jeff prenait soin de leur enfant malade. Elle a demandé un délai supplémentaire de 30 jours avant l'expulsion, mais cette demande a été refusée.



Jeff compte déplacer son zoo à un nouvel endroit, encore à déterminer. Son zoo d'animaux exotiques a été perquisitionné par les fédéraux plusieurs fois cette année.