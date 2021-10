Voici pourquoi le logo de RTL TVI est vert depuis samedi

Vous l'avez peut-être remarqué: depuis ce samedi, la montgolfière du logo de RTL TVI apparaît en vert sur votre télévision. Abdel nous a justement demandé pourquoi via notre bouton orange Alertez-nous.

La raison, c'est que l'ensemble des médias de RTL se mettent au vert jusqu'au samedi 23 octobre. Pour l'occasion, un dispositif éditorial exceptionnel et une programmation spéciale sont consacrés à l'environnement.

En télévision, RTL TVI, Plug RTL et Club RTL se connectent à la nature et s'engagent plus que jamais en faveur de l'écologie à travers une série de documentaires, longs-métrages et témoignages de premier rang. De ces rendez-vous d'exception, de nombreux messages forts et interpellants se dégagent.

RTLplay propose une page thématique où est rassemblée une sélection de contenus exclusifs dédiés à l'écologie. Parmi ceux-ci, une série-documentaire inédite: "Les porteurs d'espoir". De l'Asie à l'Amérique latine, partez à la rencontre d'acteurs engagés pour le développement durable dans leurs pays. A travers leurs associations ou idées innovantes, ils ont décidé de faire bouger les choses. L'occasion de découvrir un mode de vie pour l'Homme et la planète. Retrouvez également en replay l'ensemble des programmes diffusés dans le cadre de la semaine verte.

Les réseaux sociaux RTL prévoient lors de cette semaine une série de contenus exclusifs en lien avec les programmes et sur le thème de l'écologie. TikTok, vidéos, photos, posts, stories, interviews de personnalités emblématiques telles que Hugo Clément et Yann Arthus-Bertrand.

Bel RTL passe du rouge au vert pour une semaine consacrée à l'environnement. A travers l'information, le divertissement et la musique, la radio invite ses auditeurs à partager une programmation spéciale mais aussi à remporter de nombreux cadeaux «?verts?».

Radio Contact s'engage elle aussi à 100% pour l'environnement. L'équipe du Good Morning échange chaque jour avec ses auditeurs autour d'un sujet lié à l'écologie. L'objectif : faire un focus sur les enjeux environnementaux et mettre en avant des solutions pour préserver notre planète. La radio va même plus loin dans la mobilisation?: 1 auditeur à l'antenne = 1 arbre planté?! Et bien sûr des cadeaux certifiés écolo.