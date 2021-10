La bourde de Laurent Delahousse face à Gilbert Montagné: "Regardez"

Ce dimanche, Gilbert Montagné était l'invité de Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche". L'artiste célèbre les 50 ans de la sortie de "The Fool", le titre qui a lancé sa carrière en Europe après des débuts dans la chanson aux États-Unis.

L'occasion de revenir sur des moments forts de sa carrière comme sa rencontre avec Ray Charles, ou encore avec Johnny Hallyday.

"On est en 79, on est sur scène et il y a un certain Johnny Hallyday qui va dire ça", lance Laurent Delahousse avant de faire une bourde. Il lui dit : "Regardez", avant de réaliser que le chanteur de voit pas et de lâcher dans la foulée un "Écoutez" qui lance la séquence.

Une maladresse à laquelle Gilbert Montagné est habitué. Il n'en tiendra évidemment pas rigueur au journaliste.