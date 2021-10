Tatiana-Laurence a accusé Xavier de la tromper avec une actrice des Mystères de l’amour: le couple réconcilié?

Il est de plus en plus difficile de suivre la relation amoureuse de Tatiana- Laurence et Xavier… Ils se sont séparés en 2020, après 17 ans de relation amoureuse et 14 ans de mariage. Un an après, les anciens candidats de Secret Story ont voulu redonner une chance à leur histoire. Ensuite, ils ont annoncé qu’ils allaient avoir un bébé ensemble, partageant des photos de leur bonheur sur Instagram.



Mais la situation a rapidement dégénéré lorsque l’animatrice a accusé son compagnon de la tromper avec une actrice des Mystères de l’amour. "Je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie", avait écrit Tatiana sur Twitter.



Mais quelques jours après, les futurs parents semblent de nouveau ensemble. Ils ont publié des photos montrant leur complicité lors de la gender reveal party, fête américaine pour dévoiler le sexe du bébé.



Le couple va avoir un petit garçon. "Un Bonheur éternel de vous annoncer avec son papa Xavier que nous venons d'apprendre, que notre bébé est un magnifique petit garçon. Une merveilleuse nouvelle découverte en Famille", a légendé la future maman.