Cameron Hallyday, le petit-fils de Johnny, mesure 1m80: Sylvie Vartan le surnomme "le colosse"

Cameron, le fils que David Hallyday a eu avec la créatrice de mode Alexandra Pastor, a beaucoup grandi. Le demi-frère d’Ilona, 26 ans, et Emma, 24 ans, mesure 1m80. Il a célébré ses 17 ans le 8 octobre. Sa grand-mère Sylvie Vartan l’aurait surnommé "le colosse", relate Gala.



"Il mesure pas loin de 1,80 mètre", révélait la chanteuse dans S le magazine de Sophie Davant en janvier. Cameron est déjà attiré par le monde de la musique et joue de la batterie comme son père. Il a chanté sur l’album de son père Imagine un monde. Un opus sorti en 2020.



© Instagram David Hallyday - mai 2021



"Il me manquait des voix alors je lui ai demandé de me prêter gentiment sa voix sur un titre pour étoffer un peu la chanson (…) il adore chanter (…) C’est un peu dans la famille et depuis des générations, on est des générations d'artistes. On aime ça, on aime la gaieté et puis surtout pendant ce confinement, il fallait trouver un petit peu de bonheur dans quelque chose", avait confié son père David Hallyday lors du journal télévisé de France 2, en octobre 2020.



Mais Cameron est aussi attiré par le 7e art. "Produire des films, réaliser des films. Il veut créer. Il y a cette envie de construire quelque chose », expliquait son père lors d’une précédente interview.