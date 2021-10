Pascal Obispo sort un album inspiré par France Gall: il raconte sa rencontre avec la chanteuse

Pascal Obispo était l'invité du RTLINFO Avec Vous à l'occasion de la sortie de son album France. Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Cet album s'appelle France, comme France Gall, expliquez un petit peu d'où vient cet album...



C'est un album que j'ai conçu il y a 24 ans sur une demande d'un patron de label qui m'avait demandé, malgré le fait qu'elle avait décidé d'arrêter de faire de la musique, d'écrire des chansons pour un nouvel album de France Gall. Donc, je me suis appliqué. J'ai écrit 11 chansons. Nous avions rendez-vous chez elle. On a dîné avec son producteur et son fils qui était là, Raphaël. Ensuite, je me suis dirigé vers le piano et j'ai chanté trois chansons extraites de mon travail. Elle m'a dit cette phrase fantastique : "Oui, c'est Michel mais c'est pas Michel". Ce qui voulait dire que j'avais bien travaillé mais que de toute façon elle était restée sur son idée d'arrêter la musique, de chanter. J'ai pas été déçu parce que ça m'a permis de travailler, de rentrer dans l'univers de Berger, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait (...)