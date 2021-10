Panique à bord lors de la première épreuve technique de Mercotte, dans le Meilleur Pâtissier: "C'est dégueulasse, c'est nul" (vidéo)

Pour la première épreuve technique de la saison 10, Mercotte a vu grand ! Elle a demandé aux candidats du Meilleur Pâtissier de réalise un gâteau à étages au miel doté de plusieurs difficultés techniques. Pour les pâtissiers, c'est la douche froide : ils savaient cette épreuve difficile mais sans doute pas à ce point.

Guillaume est notamment pris de panique et doit faire face à plusieurs difficultés. Dès le montage, il s'énerve sur lui-même : "C'est dégueulasse, c'est nul, ça coule de partout, c'est une horreur". Quelques minutes plus tard, il réalise qu'il a oublié de colorer le chocolat blanc en jaune, mais il est trop tard pour revenir en arrière. "Ça me gonfle, c'est n'importe quoi", peste-t-il.

"Non mais là c'est la catastrophe", lance une autre candidate qui ne parvient pas à réaliser le contour en chocolat réalisé avec du papier bulle. "Je hais Mercotte", lance-t-elle carrément. "J'ai rarement fait des trucs aussi moches", estime Maud, "Je suis vraiment déçue de moi".

Méryl elle aussi galère face au contour de son gâteau : "Ça sent le caca", dit-elle en tentant de refroidir le chocolat pour qu'il tienne. "Le problème c'est que mon chocolat est vraiment très mou", explique-t-elle.

"Catastrophe", lance à son tour Aya. Son chocolat a durci mais comme elle a oublié de mettre rhodoïd, il se casse… "On va faire du bricolage", se résout-elle.

Et alors qu'il ne reste que quelques secondes avant la fin de l'épreuve, nouveau coup dur pour Guillaume dont la crème a tranché : "Ça me gonfle put***, ça me gonfle", s'énerve-t-il.

La fameuse épreuve technique de Mercotte n'en a pas fini de donner des cheveux blancs aux candidats du Meilleur Pâtissier !