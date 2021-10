Coup de COLÈRE d'une candidate du Meilleur Pâtissier: elle jette son gâteau à la POUBELLE (vidéo)

Lors de l'épreuve créative de cette semaine, les candidats du meilleur Pâtissier ont dû réaliser en gâteau leur animal totem de la ferme. Une épreuve chapeautée par la cheffe pâtissière du palais de l'Elysée, Christelle Brua.

Pour son gâteau, Margaut décide de réaliser un chat car elle pense que c'est une animal qui colle bien avec son caractère. Elle monte un gâteau sur plusieurs étages et lorsqu'elle le démoule, catastrophe, le gâteau s'effondre complètement. Elle réalise qu'elle ne parviendra pas à le redresser.

"Là je vais m'énerver", lance-t-elle avant d'attraper son gâteau et de le jeter à la poubelle, agacée.

"Tu l'as jeté, mais tu es folle", lui lance une comparse. "Pourquoi tu as fait ça ?", lui dit Marion.

"Le caractère est sorti", répond-elle avant d'ôter son tablier et quitter le chapiteau, en larmes.

"Comme je suis quelqu'un d'impulsif, je me suis énervée et je l'ai jeté. Je ne voyais pas la solution de comment le réparer donc voilà. Donc là, j'ai plus gâteau", explique-t-elle. "J'ai honte de ne pas présenter de gâteau, j'ai honte de ne pas avoir fait des choses à la hauteur de ce que je fais d'habitude. Je suis triste, et puis voilà", ajoute la coiffeuse.

Au moment de la dégustation, alors qu'elle se présente devant le jury avec la poubelle ouverte, Cyril Lignac interroge Margaux sur ce qui s'est passé. "Petit coup de sang" explique-t-elle en racontant qu'elle s'est emportée. "Quand je fais quelque chose qui m'énerve, ça ne me plait pas, mais alors à ce point-là. Ca m'est monté d'un coup et quand c'est comme ça, je ne réfléchis plus".

Pour Cyril Lignac, c'est dommage : "Tu ne nous donnes pas la chance d'en discuter. Moi ça fait 10 ans que je fais le meilleur Pâtissier, je n'ai jamais vu ça". "Il y en a eu des gâteaux loupés, c'est pas grave : on loupe et on réussit le lendemain", ajoute Mercotte.

Un geste qui coûte cher à la candidate, éliminée du concours...