Scott Disick "est devenu FOU" en apprenant les fiançailles de Kourtney Kardashian et Travis Barker

Sans grande surprise, Scott Disick ne prend pas bien la nouvelle des fiançailles de Kourtney Kardashian et Travis Barker. Une source a confié au site américain Page Six que le fondateur de Talentless a très mal vécu l’annonce des noces imminentes.

Ce dernier partage trois enfants avec son ex : un fils de 11 ans, Mason, une fille de 9 ans, Penelope, et un fils de 6 ans, Reign. Il n’a jamais caché ses sentiments pour la mère de ses enfants et espérait qu’ils se remettent ensemble un jour.

"Scott devient fou", a déclaré notre source. "Il est sur le point de perdre la tête. C'est vraiment mauvais. C'est sur le point de devenir grave."

En couple depuis janvier, Travis Barker a demandé Kourtney Kardashian en mariage sur la plage de Montecito, en Californie, avec une bague en diamant de taille ovale dont la valeur est estimée à 1 million de dollars.

Si le Lord n'est pas forcément ravi de ces fiançailles, il a donné sa bénédiction à la relation de Kourtney avec le batteur de Blink-182 lors de la réunion de "Keeping Up With the Kardashians", diffusée en juin.

"Je veux dire, ouais", a déclaré Disick à l'animateur Andy Cohen lorsqu'on lui a demandé s'il "bénirait" la romance du couple. "Je pense que si vous aimez vraiment quelqu'un, vous voulez qu'il soit heureux, quoi qu'il arrive. Donc, je lui donne la bénédiction d'être heureuse."

Avec le recul, il ne semble pas que Disick pensait ce qu'il disait, car il a ensuite critiqué le comportement du couple dans un DM Instagram à l'un des ex-compagnon de Kourtney, Younes Bendjima.

"Yo, est-ce que cette nana va bien? Broooo comme quoi c'est quoi ça. Au milieu de l'Italie", a semblé écrire Disick à Bendjima, en joignant une photo de Kardashian, 42 ans, en compagnie de Barker, 45 ans, sur un bateau.

"Je m'en fiche tant qu'elle est heureuse", aurait répondu Younes, qui a fait une capture d'écran des messages avant de les partager. "PS : je ne suis pas ton frère."

Scott et sa petite amie de l'époque, Amelia Gray Hamlin, ont rompu peu après. Lui et Kardashian sont sortis ensemble de 2005 à 2015.