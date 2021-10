Degrassi: Drake ne voulait plus que son personnage dans la série soit en fauteuil roulant, selon un scénariste

Le rappeur, né Aubrey Graham, a joué le rôle de Jimmy Brooks, un étudiant qui s'est fait tirer dessus et qui devait donc se déplacer en fauteuil roulant, dans la série pour adolescents de 2001 à 2008.



Mais le scénariste James Hurst affirme maintenant que l'acteur a fait appel à un avocat pour remettre son personnage sur pied. "Il y avait une lettre d'un cabinet d'avocats de Toronto, et elle venait d'Aubrey. C'était une lettre étrange qui disait : 'Aubrey Graham ne reviendra pas dans la saison 6 de 'Degrassi' dans le rôle de Jimmy Brooks à moins que sa blessure ne soit guérie et qu'il ne soit plus en fauteuil roulant'", a déclaré Hurst au AV Club dans une interview publiée jeudi.



Hurst se souvient avoir confronté Drake, aujourd'hui âgé de 34 ans, au sujet de la lettre : "Il est arrivé et m'a dit : 'Quelle lettre ? Je ne suis pas au courant. Et j'ai dit, 'D'accord, je comprends. Mais que pensez-vous de la chaise roulante ?".