Francis Cabrel annonce une triste nouvelle à ses fans

Samedi, Francis Cabrel a dévoilé son nouvel album. Son 14ème opus est intitulé "A l’aube revenant". A 67 ans, le chanteur envisage la fin de sa carrière comme il l’a annoncé dans une interview accordée au Parisien.

L’interprète de Je l’aime à mourir a peur d’oublier ses textes et a horreur des longs trajets. "Une tournée, c’est fatigant", dit-il. Il avoue qu’il pense à arrêter sa carrière depuis son premier album en 1977. "Le lendemain de sa sortie, j’ai dit: J’arrête."

Francis Cabrel ne veut pas faire "l’album et la tournée de trop" et s’arrêtera donc "c’est bientôt".

Il ne participera plus aux spectacles des Enfoirés non plus. "J’ai l’âge d’être retraité des Enfoirés. Revenir maintenant, je me sentirais moins en phase. Je me souviens de discussions avec Jean-Jacques et Maxime Le Forestier, où l’on se disait que l’idéal serait de laisser la place aux jeunes. C’est fait, et c’est parfait."