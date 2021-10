Après avoir trahi sa fille, Thomas Markle menace à demi-mot Meghan et Harry: "Je pourrais intenter un procès, mais j'attendrai"

Thomas Markle a déclaré qu'il pourrait poursuivre Meghan Markle et le prince Harry en justice pour voir ses petits-enfants. Le père séparé, qui n'a pas encore rencontré ses petits-enfants Archie, et Lilibet, a révélé que "plusieurs avocats" en Californie lui ont dit qu'il pourrait gagner s'il engageait une action en justice.



Mais le parent frustré a insisté aujourd'hui sur le fait qu'il attendrait avant de prendre des mesures drastiques. S'exprimant sur "Good Morning Britain", Thomas, 77 ans, a déclaré : "J'aimerais voir mes petits-enfants. Des gens ont suggéré qu'en Californie, je pourrais intenter un procès pour voir mes petits-enfants. Mais je pense que si je faisais cela, je ferais la même chose que Meghan et Harry".

Il a expliqué : "Je ne veux pas inclure mes petits-enfants dans cette situation, je veux voir mes petits-enfants avec des parents amicaux et de l'amitié tout autour (...) je ne veux pas de parents hostiles quand je vois mes petits-enfants. Alors j'attendrai."



Thomas Markle, qui attaque fréquemment Meghan dans les médias, n'a pas vu sa fille depuis des années, bien avant son mariage avec le prince Harry en 2018.



Mais bien qu'il n'ait "pas entendu un mot" du couple depuis des années, il garde l'espoir qu'ils puissent trouver un terrain d’entente pour le bien des petits.



"Il est temps de se parler, nous sommes une famille. Les enfants vont grandir sans savoir qu'ils ont deux familles (…) C'est plus que juste moi et ma fille maintenant - c'est moi, ma fille, son mari et deux bébés. Il est donc temps de faire quelque chose. De parler."



Il a ensuite blâmé Harry pour sa relation ratée avec Meghan et a reproché au prince son comportement avec sa famille.



"Je pense que Harry a abandonné la Reine, sa grand-mère, la famille royale, le peuple britannique et l'armée (…) il les a tous abandonnés. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est faire du vélo dans le quartier... Je ne sais pas si c'est une vie pour lui non plus. Ça n'a pas de sens."

Des tensions familiales



Meghan a pris ses distances avec la famille de son père, qui l'a critiquée à plusieurs reprises dans les médias au fil des ans. Il a même rendu publique une lettre privée envoyées par sa fille.

Samantha, la soeur de Meghan, a critiqué la duchesse en la qualifiant de "arriviste" qui n'est "pas digne d'être membre de la famille royale".

Pendant ce temps, son frère Thomas Jr. participe à l'émission australienne "Celebrity Big Brother", après avoir précédemment qualifié Meghan de "bidon", de "brute" et de "femme blasée, superficielle et vaniteuse".

Le papa, Thomas, a laissé entendre que ses relations avec les demi-frères et sœurs de Meghan étaient en partie à l'origine de leur séparation.



"Elle pensait que j'accordais trop d'attention à son frère et à sa sœur", a-t-il dit. "Elle voulait que j'arrête de leur parler et je ne pouvais pas."