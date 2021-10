Angèle dévoile un extrait de sa nouvelle chanson en hommage à Bruxelles (vidéo)

Lundi, Angèle avait laissé quelques indices sur son compte Instagram : une photo d'elle tenant une tasse "I Love Bruxelles". "J’pense que la semaine qui vient là, ça va être cool", commentait-elle. Depuis, les choses se précisent…

L’artiste a révélé un extrait de son nouveau clip. "On n’a pas les tours de New York. On n’a pas de lumière du jour six mois dans l’année. On n’a pas beaucoup…", peut-on l’entendre chanter.



Pour la suite de cette nouvelle chanson baptisée "Bruxelles je t'aime", les fans devront attendre mercredi, 17h pile. C’est ce que précise la chanteuse en description de son post. "Je vous aime", écrit-elle encore. Rendez-vous demain pour la découverte du morceau dans son entièreté.