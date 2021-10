Ce couple flamand nomme ses 11 enfants avec les MÊMES LETTRES: voici ce que ça donne

Gweeny et Marino, un couple originaire de Flandre occidentale a 11 enfants. Leur particularité? Tous les nommer avec des prénoms, dont les combinaisons différentes sont issues des 4 mêmes lettres.

Marino, 39ans, et Gwenny, 32ans, vivent avec leurs 11 enfants à Staden, un village situé près de Roulers en Flandre Occidentale. Et la famille va encore s'agrandir bientôt avec l'arrivée d'un 12e enfant. Certainement le dernier accouchement pour Gwenny.

Les 4 mêmes lettres: A, E, X et L

Le couple n'a pas encore dévoilé comment s'appellera ce futur bébé mais ils sont déjà sûrs d'une chose, son prénom sera composé de ces quatre lettres : A, E, X et L, à l'instar de ses 4 frères et 7 soeurs. Eh oui, tous les enfants du couple portent déjà un prénom composé de ces 4 lettres. Les parents se sont amusés à trouver le plus de combinaisons possibles.

Ainsi, le premier, âgé de 13 ans, s'appelle Alex. Il est suivi par Axel, 12 ans, Xela, 11 ans, Lexa, 10 ans, Xael, 9 ans, Xeal, 8 ans, Exla, 5 ans, Leax, 4 ans, Xale, 2 ans, Elax, 1 an, et Alxe, 6 mois.