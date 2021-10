120 prétendants de l'Amour est dans le pré, mais AUCUN ne l’intéresse: Valentine finit par céder sous la pression (vidéo)

Près de 120 prétendants, mais à peu près personne n'a réussi à la toucher. Parmi eux, deux hommes que Valentine connait. "On était à l'internat ensemble. Si à l'époque c'est déjà 'non' pourquoi aujourd'hui ce serait 'oui'?", s'interroge-t-elle après avoir lu la lettre du premier. "Parce qu'on change, parce qu'on mûrit, parce qu'on évolue...", lui répond Sandrine Dans. Des arguments qu'elle finit par prendre en compte, sans conviction.



Un peu plus tard, Valentine découvre la lettre d'une deuxième connaissance. "Oh purée !", s'exclame-t-elle. "Je ne pensais pas qu'il aurait osé", dit-elle. Pas de photo, pas de nom... "Je sais très bien qui c'est", explique toutefois la jeune femme. Sans enthousiasme, Valentine invite le jeune homme à son speed dating.



À la fin de l'émission, la jeune femme constate que sa lectures des lettres ne s'est globalement pas bien passé. Elle fond en larmes devant notre animatrice.