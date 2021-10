La blogueuse Milkywayblueyes agressée par un taximan ce jeudi (vidéo)

La blogueuse et instagrameuse Milkywayblueyes, alias Claire Marnette, a été agressée par un taximan ce jeudi, probablement à Bruxelles. Elle raconte, sur son compte Instagram, que l’homme s’en est pris à elle parce qu’elle ne l’a pas laissé passer dans les embouteillages. La jeune femme dit être choquée et appelle les autres femmes à la prudence.

Les faits se sont déroulés ce jeudi, probablement à Bruxelles, dans la circulation routière. "Il s’est passé quelque chose qui m’a vraiment choquée, d’où mon absence", écrit la blogueuse Milywayblueyes sur son compte Instagram ce jeudi en fin de journée.

La jeune femme a en effet été agressée par un taximanparce qu’elle ne l’a pas laissé passer alors que les bandes se resserraient. "C’était dans les tunnels, il y avait deux bandes et à un moment tout se rabat sur une bande. Donc tout le monde se range gentiment sur la bande de droite, je fais pareil dès que je vois le panneau", explique-t-elle. C’est là que les choses dégénèrent : "Là, le taximan passe à fond à côté de moi à gauche en frôlant ma voiture (juste pour dépasser une voiture hein). La camionnette devant moi l’a vu, et s’est mis en travers de la route pour pas qu’il lui passe devant. Et moi, bien évidemment, je ne l’ai pas laissé passer. Juste pour ça, le mec a voulu me tabasser", dit-elle.

Je n’imagine même pas ce qui se serait passé si le feu n’était pas passé au vert ou si je ne l’avais pas vu et que j’avais la fenêtre ouverte

Le conducteur de taxi est en effet sorti de sa voiture et a commencé à taper violemment à la fenêtre de la voiture de la blogueuse. Le réflexe a été de filmer la scène, probablement pour garder des preuves. Mais la jeune femme a fait le choix de ne pas tout montrer sur Instagram. "J’ai coupé la fin de la vidéo pour ne pas publier son visage mais j’ai vraiment eu peur."

Ce n’est malheureusement pas tout ! L’homme l’a ensuite suivi à travers les rues de Bruxelles, indiquait-elle. "J’ai vu qu’il me suivait ensuite. Je ne suis pas sortie là où je devais sortir car j’ai vu que c’était embouteillé. J’ai continué dans les tunnels en accélérant pour le semer. J’ai fait semblant d’aller à droite pour sortir puis à la dernière seconde j’ai retraversé les 4 bandes pour tourner à gauche. Je n’ai pas pensé que j’allais être bloquée par un feu avec des voitures devant moi. Et il a réussi à me suivre jusque-là. Je n’imagine même pas ce qui se serait passé si le feu n’était pas passé au vert ou si je ne l’avais pas vu et que j’avais la fenêtre ouverte", raconte ensuite Claire Marnette.

La blogueuse appelle les femmes à la prudence

Face à cette situation, l’influenceuse est scandalisée. "C’est tellement facile de s’attaquer à une jeune nana dans sa petite voiture !", lance-t-elle. Elle appelle également les autres femmes à la prudence en donnant quelques conseils. "Verrouillez votre voiture dès que vous mettez les fesses dedans. Regardez toujours autour de vous avant de monter dedans. Ne roulez pas les fenêtres ouvertes", écrit-elle notamment. Elle demande aussi de "rester attentives aux voitures qui vous suivent. On m’a déjà suivi plusieurs fois, j’étais heureuse d’avoir fait attention et d’avoir pu prendre des chemins dans tous les sens pour semer la voiture."

La jeune femme n’a heureusement rien et indique qu’elle se remet doucement de cet épisode.