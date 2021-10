Changement de look pour M Pokora, il apparaît MECONNAISSABLE: "Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça" (photos)

Matt Pokora est apparu méconnaissable sur ses dernières stories Instagram. Le chanteur français a en effet décidé de se raser la barbe et la moustache… Effet rajeunissement garantit !

Petit changement de look pour Matt Pokora… Ce jeudi 21 octobre, le chanteur a partagé une stories sur son compte Instagram où il apparaît méconnaissable. Devenu égérie de la marque Braun, M Pokora publie pas mal de photos de lui, rasoir à la main, arborant régulièrement ses changements de looks. Mais celui-ci ne risque pas de passer inaperçu…

Le chanteur a en effet décidé de se raser entièrement la barbe et la moustache… "Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça… Ça fait 18 ans la dernière fois que je me suis vu sans barbe", a-t-il écrit sur son compte Instagram. Suite à cette vidéo pour le moins surprenante, M Pokora a dû recevoir énormément de réactions de ses followers appelant au traquenard. Mais non… "Je précise que ce n’est absolument pas un filtre", a-t-il indiqué dans la foulée.

Grâce à ce nouveau look – signé Braun – l’effet rajeunissement est garanti ! Et le chanteur en rit lui-même puisqu’il a partagé une photo de lui plus jeune.



© Capture d'écran Instagram @mattpokora



