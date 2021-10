Amir se confie sur un handicap qui le touche depuis la naissance: "J’ai subi une opération de chirurgie esthétique"

Depuis sa naissance, le chanteur franco-israélien souffre d’un problème de surdité et de malformation. Un handicap qui aurait pu compromettre sa carrière dans la musique et qui l’a amené à subir une opération de chirurgie esthétique.

Amir, 37 ans, souffre depuis sa naissance d’un handicap dont il n’a jamais vraiment parlé auparavant. Mais récemment, le chanteur franco-israélien a décidé de se confier à Télé-Loisirs sur ce problème de surdité qui aurait sérieusement pu compromettre sa carrière dans la musique. "Depuis ma naissance, et encore aujourd’hui, je n’entends que d’une oreille, l’oreille gauche. Je ne suis pas sûr que la technologie médicale d’aujourd’hui puisse corriger cette déficience. Je ne suis même pas sûr que j’aimerais quoi que ce soit, de toute manière", a-t-il expliqué au magazine français.

Ce problème de santé ne concerne pas uniquement l’ouïe du chanteur mais aussi l’aspect visuel de son oreille. Amir confie avoir fait de la chirurgie durant son adolescence pour régler ce handicap… "Cette oreille déficiente n'avait pas non plus le même aspect. A seize ans, j'ai subi une opération de chirurgie esthétique, qui lui a redonné un aspect normal. Mais je n'ai jamais vécu cette différence comme un handicap. Je le dois à la mère. Elle a su m'enlever de la tête toute possibilité que ça le soit", a-t-il encore dit.

En tant que chanteur, on pourrait penser de cette déficience est gênante au quotidien. Mais selon lui, il n’en est rien. "Je ne connais pas la stéréo mais ce n’est pas si difficile que cela à gérer, a-t-il affirmé. Je fais juste attention aux lieux bruyants et veille à préserver mon oreille opérationnelle, mon instrument de travail le plus précieux..."