Meadow, la fille de Paul Walker, s’est mariée: Vin Diesel l’a accompagnée devant l’autel

Meadow Walker s’est mariée avec l’acteur Louis Thornton-Allan. La fille du défunt acteur Paul Walker a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Une photo la montre d’ailleurs avançant vers l’autel, au bras de Vin Diesel. Son parrain qu’elle considère comme un deuxième père.

Quelques mois après l’annonce de ses fiançailles, Meadow Walker s’est mariée avec l’acteur Louis Thornton-Allant sur une plage paradisiaque. A 22 ans, la fille de Paul Walker a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram, partageant quelques clichés de ce beau moment et même une vidéo.

Sur l’une des photos, on peut d’ailleurs la voir avancer vers l’autel au bras de Vin Diesel. Un rôle habituellement réservé au papa… Cela en dit long sur la relation entre Meadow et l’acteur de Fast and Furious, qui n’est autre que son parrain. Elle le considère comme un second père.