Tir mortel d'Alec Baldwin: l'acteur va-t-il arrêter temporairement le cinéma? Une source proche se confie

Trois jours après avoir accidentellement causé la mort d'Halyna Hutchins, directrice de la photographie sur le tournage de "Rust", Alec Baldwin est toujours dévasté. Selon une source proche qui s'est confiée au magazine "People", l'acteur aurait même décidé d'annuler certains de ses futurs projets. Serait-ce la dernière fois qu'on l'aperçoit à l'écran?

La star américaine Alec Baldwin se trouvait impliqué vendredi dans un événement aussi tragique que rarissime après avoir tué la veille, vraisemblablement de manière accidentelle, une directrice de la photographie sur le tournage d'un western dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" du film "Rust", ont déclaré jeudi les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l'AFP.

Alec Baldwin devait tenir le rôle principal de ce western, dont l'histoire tourne autour d'un homicide accidentel. Mais depuis le drame, Alec Baldwin est dévasté: "Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l'enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s'est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna".

L'acteur "annule d'autres projets", selon une source proche

Deux jours après le drame, ce samedi, une source proche de l'acteur s'est confiée au magazine américain People. Cette dernière a confié qu'Alec Baldwin aurait décidé "d'annuler d'autres projets" suite à la tragédie survenue sur le tournage de "Rust".

D'après cette même source, l'acteur de 63 ans souhaiterait "prendre du temps pour lui et se recentrer". "C'est ainsi qu'il gère les moments difficiles. Chaque fois que quelque chose de mauvais se produit, à court terme, il se retire du public".

Toujours selon cette source, Alec Baldwin était au plus mal après la fusillade, dévasté et "inconsolable" : "Il était hystérique et absolument inconsolable pendant des heures. Tout le monde sait que c'était un accident, mais il est absolument dévasté", a-t-elle confié.

La source a par la suite révélé l'état d'esprit de l'acteur et son moral : "C'est quelqu'un qui s'inquiète vraiment profondément, donc il peut être très dur avec lui-même, même dans des situations qui sont loin d'être aussi graves que celle-ci. Mais dans cette situation, c'est un tout autre niveau en raison de la perte de vie impliquée. Ça va lui prendre du temps pour comprendre tout ça. Il a besoin de prendre du temps pour lui-même, d'être avec sa famille."

Alec Baldwin compterait ainsi s'éloigner quelque temps du grand écran. Mais pour le moment, rien ne semble sûr. Affaire à suivre...