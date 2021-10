Ed Sheeran testé positif au Covid juste avant la sortie de son nouvel album

Le chanteur Ed Sheeran a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait été testé positivement au Covid et qu'il s'était dès lors mis en isolement, suivant les règles sanitaires, ceci à quelques jours de la sortie de son nouvel album. "Je vais faire le plus possible d'interviews et de performances de ma maison. Excuses à toute personne que j'ai laissé tomber", a-t-il écrit.