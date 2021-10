Angelina Jolie foule le tapis rouge à Rome accompagnée de deux de ses filles (photos et vidéo)

Angelina Jolie était dimanche aux côtés des acteurs et actrices du film "Les Eternels", en clôture du festival du film de Rome. Elle a traversé le tapis rouge accompagnée de deux de ses filles. L'actrice de 46 ans est à l’affiche du dernier blockbuster de Marvel, dans lequel elle incarne le personnage de Thena. "Lorsque j'ai reçu l'appel et qu'on m'a expliqué qu'il s'agirait de cette famille, de ce casting de super-héros très diversifié et inclusif, j'ai voulu faire partie de cette famille", a confié l'actrice à la presse, placée le long du tapis rouge.