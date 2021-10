Dans les coulisses des Jeux olympiques de la barbe et de la moustache: "La bonne vieille laque et le sèche-cheveux, les la base" (vidéo)

Des moustaches et des barbes de toutes tailles et formes ! Le concours annuel de barbe dans la ville d'Eging am See, dans le sud de la Bavière a eu lieu ce samedi 23 octobre.

Une centaine de fiers porteurs de barbe se sont réunis à l'occasion des Jeux olympiques de la barbe et des championnats allemands de la barbe pour s'affronter dans des catégories telles que "la moustache à la Dali" ou encore "la moustache freestyle".

"Les Jeux Olympiques de la Barbe sont internationaux, donc les participants de tous les pays peuvent y participer. Le championnat d'Allemagne est réservé aux citoyens allemands ou aux porteurs de barbe qui sont membres d'un club de barbe allemand", a expliqué Willi Preuss, président sortant du club de la barbe et de la moustache de l'Est de la Bavière.

Ralf Schulz, vainqueur dans la catégorie "Moustache impériale", porte la barbe depuis maintenant sept ans et participe régulièrement aux concours de barbe.

"Maintenant, j'ai réussi à remporter la première place dans un championnat allemand pour la première fois. J'ai déjà remporté la première place dans les championnats d'Allemagne du Sud, sinon j'ai toujours été finaliste et cela me rend très heureux de gagner enfin la première place", a-t-il déclaré.

Son concurrent, Karl Moosberger, n'a pas eu autant de chance avec sa barbe : "Mes poils ne poussent pas aussi vite. Il y a des barbes qui poussent beaucoup mieux et ensuite vous pouvez les façonner beaucoup mieux", a-t-il déclaré.

En plus d'une bonne pousse, tout est question de mise en forme et de toilettage. Porteur de barbe et futur président du club de la barbe et de la moustache de l'Est de la Bavière, Christian Feicht le sait. Son secret pour la tenue et la forme est simple : laque et sèche-cheveux.

"Sur la moustache, vous utilisez de la cire à moustache, certains ne jurent que par la cire, certains jurent par la mousse pour les cheveux, mais la bonne vieille laque et le sèche-cheveux, les la base", a déclaré Feicht.

Une fois bien coiffés, il appartenait ensuite au jury de coiffeurs et barbiers de présenter leurs moustaches et barbes, afin qu'ils puissent enfin couronner les champions de l'année.