Dévasté, Snoop Dogg annonce le décès de sa mère

La mère de Snoop Dogg, Beverly Tate, est décédée - la légende du rap l'a révélé dans une série de posts sur les réseaux sociaux dimanche.

"Maman, merci de m'avoir eu", a écrit Snoop dans un post Instagram accompagnant une photo de lui et de sa mère.

Dans un autre post, l'icône du hip-hop de 50 ans a partagé une photo de sa mère dans une robe rouge rayonnante tout en tenant un bouquet de fleurs.

"Merci mon Dieu de m'avoir donné un ange comme mère", a légendé Snoop.

La façon dont sa mère est décédée n'a pas été immédiatement précisée. Elle était apparemment à l'hôpital depuis mai. En juin, Snoop a posté une photo de lui et de ses frères rendant visite à leur mère à l'hôpital. "Joyeux dimanche, mes frères et moi sommes allés voir maman aujourd'hui et elle a ouvert ses yeux pour nous dire qu'elle se battait toujours", avait-il écrit à l'époque.